Vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu - Son Dakika

Vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından Nevşehir'de araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından Nevşehir'de araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Atatürk Bulvarında toplanan vatandaşlar araçlarıyla Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına kadar konvoy düzenledi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bekleyen vatandaşlarla görüşerek evlerine dönmelerini istedi.

Buradan, "En büyük asker bizim asker" sloganı ve tekbirlerle ayrılan vatandaşlar, konvoyla kent merkezinde dolaştı.

Vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Nevşehir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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