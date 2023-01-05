Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşları rahatsız eden yabancı uyruklu dilenciler, yoldan geçenleri isyan ettirdi. Vatandaşlardan ısrarla para isteyerek sokak boyunca takip eden çocuklar tüm gün boyunca yüzlerce lira para kazanıyor. Özellikle kentin kalabalık bölgelerinde konuşlanan küçük dilenciler aynı zamanda çevre esnafı ve müşterileri de rahatsız ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vatandaşlardan para dilenerek yol boyunca takip ediyorlar - Son Dakika

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