Son Dakika Haberleri: Vatandaşlardan Şahinbey Belediyesi gençlik merkezlerine yoğun ilgi
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Vatandaşlardan Şahinbey Belediyesi gençlik merkezlerine yoğun ilgi

6 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle sohbet etti.

Vatandaşlardan Şahinbey Belediyesi gençlik merkezlerine yoğun ilgi, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle sohbet etti.


Şahinbey Belediyesi'ne bağlı 195 Sosyal Tesisi ve Gençlik Merkezinde 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa hizmet verilmeye devam ediliyor. Şahinbey Belediyesi'nin en önemli Gençlik Merkezleri'nden birisi olan ve birçok mahalleye hizmet veren Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.


"Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz"


Şahinbey Belediyesi bünyesinde sosyal, kültürel, spor ve eğitim alanlarında hizmet veren tesislerde çeşitli kurslardan 760 bin kişinin faydalandığını kaydeden Mehmet Tahmazoğlu, "Biz belediyeciliğe sadece yol, kaldırım, park, asfalt ve temizlik olarak bakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile kültürden sanata, eğitimden spora birçok konuda projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda değişik bölgelerde hizmete sunduğumuz gençlik merkezi ve sosyal tesislerle vatandaşlarımızı sosyal yaşamın içine çekiyoruz. Gençlik merkezi ve sosyal tesislerimizdeki bilgisayar, İngilizce, okuma-yazma, anasınıfı, el sanatları, makine nakışı, kuaförlük, gitar, bağlama, ebru, ney, step, aerobik ve satranç kurslarına ek olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına özel kurslara gidemeyen dar gelirli öğrencilerimize eğitim kursu imkanı sunuyoruz. Buralarda eğitim gören öğrenciler önemli başarılar elde ederek önemli liseleri ve üniversiteleri kazanıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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