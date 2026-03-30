Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

30.03.2026 06:52
Yeni trafik cezalarındaki artışlar AK Parti strateji toplantısı ve Kabine’de ele alındı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağduriyet oluşturmayacak düzenleme talimatı verdi. Nisan sonuna kadar hazırlanması beklenen yönetmelik öncesi parti içinde cezaların caydırıcılığı ve uygulanabilirliği konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Yeni trafik cezaları gündemden düşmüyor. Milletvekilleri ve AK Partili siyasetçilere adeta şikâyet yağdı. Konu önce AK Parti strateji toplantısında daha sonra ise Kabine’de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

AK PARTİ ZİRVESİNDE MASAYA YATIRILDI

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre yeni düzenleme önce AK Parti strateji toplantısında daha sonra ise Kabine’de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi.

PARTİ İÇİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Tüm bunların yanı sıra AK Parti içinde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimine göre yeni cezalar çok ağır, kimine göre ise cezalar caydırıcı olmazsa kuralsızlığın önüne geçilemiyor.

“VATANDAŞ BU MİKTARLARI NASIL ÖDEYECEK?”

Bazı partililer “Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek. Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?” diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.

“CEZA ARTIŞI ÇÖZÜM DEĞİL” GÖRÜŞÜ

Bazı kurmaylar ise cezaların artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultu da cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
