Vatandaşlardan Tam Not - Son Dakika

Vatandaşlardan Tam Not

Vatandaşlardan Tam Not
Son Güncelleme: 26.07.2021 15:20

Arnavutköy Belediyesi, kurban kesim alanında yaptığı çalışma ile hem besicilerden hem de kurban alıcılarından tam not aldı.

Arnavutköy Belediyesi, kurban kesim alanında yaptığı çalışma ile hem besicilerden hem de kurban alıcılarından tam not aldı.

Kurban Satış Alanında yapılan çalışmalar ile sorunsuz satış ve kesim geçirilmesini sağlayan Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini aldı. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Arnavutköy Belediyesi, bayram günü ise alanda aldığı önlemlerle de vatandaşlara kolaylık sağladı.

Otopark alanlarında paklanmanın sağlanması, girişlerde yapılan yönlendirmeler, vatandaşlara yapılan ikramlar ve bekleme alanlarıyla vatandaşlar, kesim öncesi Arnavutköy Belediyesi tarafından ağırlandı. Sağlık ekiplerinin hazır da beklemesiyle de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

Kurban kesim sırası gelen vatandaşlar ise kesim yapılan alana gelerek, islami usullere uygun bir şekilde kesilen kurbanlıklarını hızlı bir şekilde aldı. Sorunsuz bir şekilde kurban satışlarını tamamlayan ve kurban ibadetlerini yapan vatandaşlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Arnavutköy Belediyesi, Bayram, Kurban, Son Dakika

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