Vatandaşlardan tehdit ve şantajla para toplayan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para topladıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para toplandığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, daha önce birçok suça karıştıkları tespit edilen R.Y., O.Y. ve D.Ş.'nin vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para topladığı belirlendi. 3 şüpheli evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.