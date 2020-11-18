Vatandaşlardan tehdit ve şantajla para toplayan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

Vatandaşlardan tehdit ve şantajla para toplayan 3 kişiye gözaltı
18.11.2020 14:29
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para topladıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para topladıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para toplandığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, daha önce birçok suça karıştıkları tespit edilen R.Y., O.Y. ve D.Ş.'nin vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para topladığı belirlendi. 3 şüpheli evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Lille forması giyen Zeki Çelik: Tottenham benimle ilgileniyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Alınan kararlarının etkisini 7 ila 10 gün sonra göreceğiz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim