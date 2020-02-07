Vatandaşlardan ulaşım zammı değerlendirmesi - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Vatandaşlar zam kararını doğru bulmadıklarını açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren fiyatların değişeceğini öğrenen Aynur Aker, "Ne yapalım yürüyüş mü yapalım? Ne yapacağımızı şaşırdık artık. Çok yüksek fiyatlar. Öğrenci nasıl 1.75'le gidip gelecek. Emekliyim, ben o kadar zam almadım" dedi.

Celal Özdemir ise "Günde en az 3-4 defa toplu taşıma kullanıyorum. 30 günle çarptığınızda hesap ortada. İki bin lira maaş 500 lirayı yola git, kira bin lira, 100-200 lira faturalar, bitti gitti" dedi.

Öğrenci olduğunu belirten Halil Dalgıç ise, 'Bence yüksek fiyatlar. Biz öğrenci olarak zor para buluyoruz. Bir de akbile yüklüyoruz. Cebimize kalan 5-10 lira oluyor" diye konuştu