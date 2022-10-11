Vatandaşlardan zorla haraç alan şahıslara operasyon: 104 bin TL ele geçirildi - Son Dakika
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Vatandaşlardan zorla haraç alan şahıslara operasyon: 104 bin TL ele geçirildi

11.10.2022 16:34
Vatandaşlardan zorla haraç alan şahıslara operasyon: 104 bin TL ele geçirildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşları tehdit ederek paralarını alan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşları tehdit ederek paralarını alan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonda 104 bin 200 TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde polis ekipleri vatandaşların bazı şahısların kendilerini tehdit ederek para istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlardan zorla para aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 104 bin 200 TL nakit para, 1 adet bıçak, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlardan zorla haraç alan şahıslara operasyon: 104 bin TL ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşlardan zorla haraç alan şahıslara operasyon: 104 bin TL ele geçirildi - Son Dakika
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