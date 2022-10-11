Vatandaşlardan zorla haraç alan şahıslara operasyon: 104 bin TL ele geçirildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşları tehdit ederek paralarını alan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonda 104 bin 200 TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde polis ekipleri vatandaşların bazı şahısların kendilerini tehdit ederek para istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlardan zorla para aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 104 bin 200 TL nakit para, 1 adet bıçak, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. - KASTAMONU