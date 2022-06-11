Vatandaşları 100 milyon TL dolandıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşları 100 milyon TL dolandıran 3 kişi tutuklandı

11.06.2022 20:31
Vatandaşları 100 milyon TL dolandıran 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yakınları ve çalışanlarının adına 9 farklı paravan şirket kurduktan sonra hesaplarında yüklü miktarda para transferi yapıp findex raporlarını yükselterek aldıkları çekleri birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve...

Kayseri'de merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yakınları ve çalışanlarının adına 9 farklı paravan şirket kurduktan sonra hesaplarında yüklü miktarda para transferi yapıp findex raporlarını yükselterek aldıkları çekleri birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa vererek 100 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından 8 ay süreyle yapılan çalışmalarda, G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A. ve İ.T.'nin Kayseri'de bazı şirketleri yanlarında çalışanlar ile yakınları adına paravan olarak kurdukları, aynı zamanda bu şirketleri de doğrudan veya perde arkasından yönettikleri diğer şirketler ile gruplar halinde farklı merkezlerden olmak üzere toplam 9 ayrı firmayı yönettiklerini tespit etti. Ekipler, şahısların öncelikli olarak şirketler arasında yüklü miktarlarda para transferi yaparak findexlerini yükseltip banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları ve bu çekleri de birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa verdiklerini belirledi. Ayrıca, şüphelilerin piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla da, İstanbul'dan irtibatlı oldukları R.D, ve M.S.D üzerinden çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin bu illerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundurarak adli makamları yanıltarak ihtiyati tedbir kararı aldırmak suretiyle çeklerin ödenmesini önledikleri de ortaya çıktı.

100 milyon TL dolandırdılar

Harekete geçen ekipler, bu yöntemlerle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 100 milyon dolandırdıkları gibi bazı mağdurları da tehdit ettikleri, ayrıca elde ettikleri haksız kazançla aldıkları çok sayıdaki taşınır ve taşınmaz malları da üçüncü şahıslara devreden şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun'da düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden G.K., B.A. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor Suçun önlenmesi için denetimler aralıksız sürüyor
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşları 100 milyon TL dolandıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 20:38:27. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşları 100 milyon TL dolandıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement