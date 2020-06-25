Vatandaşları 300 milyon lira dolandırmışlardı, zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika

Vatandaşları 300 milyon lira dolandırmışlardı, zanlılardan biri tutuklandı
Diyarbakır'da vatandaşların yaklaşık 300 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da vatandaşların yaklaşık 300 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yüzlerce vatandaşın ve kuyumcuların dolandırılması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili 5 kişinin arandığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:16 Kaynak: İHA
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