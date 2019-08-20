Vatandaşları akıl almaz yalanlarla kandırdılar
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet büyüklerinin adlarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" isimli derneğe düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
Şube Müdürlüğü ekipleri devlet büyüklerinin adlarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen "Doğu Batı Elele
Birlik Teşkilatı" isimli derneğe düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve Ankara merkezli olduğu belirlenen "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" isimli derneğe Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendi. Derneğin kurucularının devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak vatandaşlardan para alarak, işe sokma vaadi, tayin ve atamalarını istedikleri yerlere yapma sözü gibi dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları anlaşıldı. Dernek yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dolandırıcıların devlete ait yerlerin ve satışı gereken malların satılması için kendilerinin görevlendirildikleri, bu konuda tek yetkili oldukları hatta dokunulmazlıklarının bulunduğu gibi yalanlar söyledikleri ortaya çıktı. Vatandaşlardan bu yöntemlerle değişik meblağlarda para toplayan dolandırıcı çete, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonu sonucunda çökertildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet işlemleri devam ederken Mali Şube ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. - ANKARA
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