Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi

15.08.2022 10:55

Vatandaşları "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

Vatandaşları "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

200'e yakın şikayetçi başvurdu

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı.

Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.

İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Banyo topu dolandırıcılığının zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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