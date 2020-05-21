Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor - Son Dakika

Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor

Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor Mersin'de trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamayla gürültüye neden olan abart egzoz takılı 100'ün üzerinde aracı trafikten men etti Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, kullanılan teknikler...

Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor

Mersin'de trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamayla gürültüye neden olan abart egzoz takılı 100'ün üzerinde aracı trafikten men etti

Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü

MERSİN - Mersin'de trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan abart egzoz takılı 100'ün üzerinde aracı trafikten men etti. Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Özellikle ek egzoz takılan araçları ve motosikletleri belirleyen trafik ekipleri, uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Son 3 ayda 100'ün üzerinde aracı trafikten men eden ekipler, sürücülere de ceza yazıyor. 22 Mart'ta başlayan sıkı denetimlerle vatandaşların büyük tepkisini çeken araçlar tek tek tespit edilirken, uygulama noktalarında da özellikle egzoz kontrolü yapılıyor.

22 Mart-20 Mayıs tarihlerinde yapılan 14 bin 139 denetimde abart egzoz bulunan 102 otomobil ile motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine idari para cezası kesildi. Araç sürücülerinin polislere yakalanmamak için farklı yöntemler de uyguladığı görülürken, kullanılan bazı teknikler polisleri bile hayrete düşürdü. Ayrıca bu denetimlerde 2 bin 479 araç sürücüsüne de başka nedenlerden dolayı para cezası kesilirken, eksiklikleri bulunan 446 araç trafikten men edildi.

Kask denetimleri de arttı

Öte yandan, abart egzoz dışında kask uygulamasına da önem veren ekipler, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kasksız bu araçları kullanmasına izin vermiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılı 'yol güvenliği' raporunda dünyada ölümlü trafik kazalarının yüzde 49'unu yayalar ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalarının oluşturduğu, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucunda gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü belirtiliyor.

2019 yılında Türkiye'de tescilli motorlu taşıtların yüzde 14,17'sini oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranı ise yüzde 19,5 olduğu tespit edildi. 2020 yılı içerisinde Mersin'de meydana gelen bin 328 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının ise yüzde 37,8'ini motosikletlerin oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine başlayan denetimlerde kask takmayan 2 bin 29 sürücüye, idari para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini belirttiler.

Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor

Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor - Son Dakika

Son Dakika

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi         
10:15
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı         
10:12
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak         
10:11
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti         
10:11
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu         
10:08
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi         
10:06
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu         
09:58
Şarkıcı Merve Özbey Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?         
09:53
Umut Nayir'dan şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir Umut Nayir'dan şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir         
09:47
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı 7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı         
09:27
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi 17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi         
09:19
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu         
09:02
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi         
09:02
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir         
08:54
Sevgilisiyle öpüştükten sonra fenalaşan genç kız hastaneye kaldırıldı! Sebebi ise çok ilginç Sevgilisiyle öpüştükten sonra fenalaşan genç kız hastaneye kaldırıldı! Sebebi ise çok ilginç         
08:48
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu 400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu         
08:44
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz         
08:40
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli         
08:24
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı         
08:23
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi         
08:04
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor         
07:13
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı         
06:30
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti         
02:55
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı         
02:34
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar         
01:43
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı         
00:31
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı         
00:27
Babacan'dan, Bahçeli'nin Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?         
00:09
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı         
00:04
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 10:33:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşları çileden çıkartan o araçlar trafikten men ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]