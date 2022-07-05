Vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcı yakalandı - Son Dakika
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Vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcı yakalandı

05.07.2022 10:13

Vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcı yakalandı Mersin'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcı yakalandı

MERSİN - Mersin'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran müşteki D.Y., kendisini telefonla arayarak savcı ve polis olarak tanıtan kişilerin FETÖ terör örgütlerince telefonlarının kullanıldığını söylediğini, bu kişilere operasyon yapacaklarını ancak kendilerine ziynet eşyası ve para vermesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine şahıslara 12 cumhuriyet altını verdiğini belirten müşteki, daha sonra dolandırıldığını anladığını ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etti. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, altınların teslim edildiği bölgede yaptığı kamera incelemesinde şüphelilerin E.S.D. ile H.F.A. olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşları dolandıran sahte polis ve savcı yakalandı - Son Dakika

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