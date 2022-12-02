Vatandaşları gasp eden sahte polisler yakayı ele verdi! Birinin belediye personeli olduğu belirlendi - Son Dakika
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Vatandaşları gasp eden sahte polisler yakayı ele verdi! Birinin belediye personeli olduğu belirlendi

02.12.2022 18:51

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendilerini polis tanıtarak vatandaşları gasp eden şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca tutuklanan şüphelilerden birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu sefer sahte polis olayı patlak verdi. Özellikle ilçe merkezinde araç içinde alkol alan kişileri belirleyip kendilerini polis olarak tanıtan Veli İ. ve Uğur E.'nin, "Bu araç içinde neden alkol alıyorsunuz? Aracınızın yakalaması var. Aracı bağlamamız gerekiyor" diyerek önce vatandaşları korkuttuğu iddia edildi.

VATANDAŞA İÇKİ ALDIRMIŞLAR

İki şüphelinin gözüne kestirdikleri kişilere "Bu işi burada halledebiliriz" diyerek vatandaşlardan önce para istedikleri, "Param yok" diyen vatandaşlara ise 'O halde bize içki al' dedikleri öğrenildi. İki sahte polisin birkaç kişiyi dolandırması üzerine ihbarların artmasıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

SAHTE POLİSLER TUTUKLANDI

Ekipler mağdurların ifadeleri doğrultusunda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE PERSONELİ ÇIKTI

İddiaya göre tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Uğur E.'nin ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca şahısların kullandığı araçta yapılan aramada polis çakarı ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşları gasp eden sahte polisler yakayı ele verdi! Birinin belediye personeli olduğu belirlendi - Son Dakika

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