Vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara yasal işlem yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara yasal işlem yapılacak - Son Dakika

Vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara yasal işlem yapılacak

6 saat önce

Kırklareli Valiliği, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından sosyal medyada halkı korku ve paniğe sevk eden paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatacak.

Vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara yasal işlem yapılacak, System.String[]

Kırklareli Valiliği, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından sosyal medyada halkı korku ve paniğe sevk eden paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırklareli'nde koronavirüsün tespit edilen hasta bulunmadığını belirtildi.

Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlar yaptığı aktarılan açıklamada, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Kentte oluşabilecek gelişmelerin Kırklareli Valiliği resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacağı bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer alıyor:

"İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği'dir. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri de devam ediyor. Halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatılacak. Bu yüzden halkımızın panik ve endişeyi bir kenara bırakarak, koronavirüse karşı "14 Kural"ını uygulamaları önemle rica olunur."

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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