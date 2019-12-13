Vatandaşları 'memur' yapma vaadiyle dolandıran zanlı yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde onlarca kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle dolandıran şahıs yakalandı.



Mardin ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla harekete geçen Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle dolandıran H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının yakalandığını duyan mağdurlar da Midyat Adliyesine koştu. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN