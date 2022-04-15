Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor

15.04.2022 09:28

Samsun'un Atakum ilçesinde Turgut İnceci, ramazan davulculuğu geleneğini otomobil bagajında mani eşliğinde davul çalarak devam ettiriyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde Turgut İnceci, ramazan davulculuğu geleneğini otomobil bagajında mani eşliğinde davul çalarak devam ettiriyor.

Mevlana ve İstiklal mahallelerini otuz yılı aşkındır sahura kaldıran 68 yaşındaki İnceci, iki mahallenin dağınık olması nedeniyle sekiz yıl önce otomobil bagajında davul çalmaya başladı.

İnceci, mani eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırma geleneğini bagajda sürdürüyor.

Ramazan davulcusu İnceci, AA muhabirine, daha önce yürüyerek vatandaşları sahura kaldırdığını ancak mahallenin büyümesi nedeniyle zorluk çektiğini anlattı.

Çözümü otomobil bagajına oturarak davul çalmakta bulduğunu ifade eden İnceci, şunları dile getirdi:

"Gece saat 02.00'de çalmaya başlıyoruz. Bir buçuk saat içinde davul çalma işini bitirmek zorundayız. Bir buçuk saatte iki mahalle büyük olduğu için otomobille bile ancak mahalleleri gezmeyi bitirebiliyoruz. Bagajda davul çalmak zor olmuyor. Bagajda yer de yapınca. Yürüme daha zor. Her taraf rampa, sokaklar çoğaldı. Köpekler var yollarda. Mecbur korktuğumuz için arabayla gidiyoruz. Önceden bizi otomobil bagajında görenler şaşırıyordu ama 8 yılda alıştılar. Hatta diğer davulcular da artık bagajda davul çalmaya başladı."

Benzin ücretini kimsenin karşılamadığını söyleyen İnceci, "Biz burada çalıyoruz, vatandaş gönlünden ne koptuysa 5 lira, 10 lira, 1 lira... O topladığımız parayla arabanın masrafını, yakıtını, yanımdaki elemanın parasını öyle çıkarıyorum. Allah bereket versin. Onlar da bizim bu çabamızı görüp mahcup etmiyorlar. Zaten amacımız para kazanmak değil. Geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyorum." dedi.

İnceci bagajda davul çalarken direksiyonun başına geçen 23 yaşındaki davulcu Ilgın Kurt ise İnceci'nin yorulduğu yerde kendisinin davulu aldığını belirterek "Ben de dede diye sevdiğim Turgut amca ile bu geleneği yaşatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor
Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor
Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ramazan davulcusu, Otomobil, mevlana, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:51 4.5 kilo esrarla yakalandı "ucuz bulduğum için" aldım diye savunma yaptı
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
10:37 Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:58:02. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşları otomobil bagajında davul çalarak sahura kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement