Vatandaşları şoka sokan kaza

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Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke

İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var