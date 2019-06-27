Son Dakika Haberleri: Vatandaşları uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı uyardılar
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Vatandaşları uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı uyardılar

10 dakika önce

Çorum'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü etkinlikleri kapsamında Hürriyet meydanın da stant açıldı.

Vatandaşları uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı uyardılar, System.String[]
Çorum'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü etkinlikleri kapsamında Hürriyet meydanın da stant açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Amatem tarafından kurulan stantta vatandaşlar madde bağımlılığına karşı uyarıldı.

Narkotimler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük Eylem Planı'nda açıkladığı Uyuma Projesi'ne ilişkin bilgiler verildi.

Vatandaşların telefonlara indirecekleri "Uyuma" projesi sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan polise bildirebileceklerini anlatan narkotik polisleri, "Vatandaşlar bulunduğu yerin bilgisini yazıp butona bastığında narkotik birimlerine mesaj gelecek. Bu konuma en yakın polis ekibi yönlendirilecek. İhbarcının kimliği gizli tutulacak" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet, Çorum, Güncel
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