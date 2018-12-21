Son Dakika Haberleri: Vatandaşlarımız Bu Tür Anketlere İtibar Etmesin"

Vatandaşlarımız Bu Tür Anketlere İtibar Etmesin"

3 saat önce

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde'de yapılan telefon anketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlarımız Bu Tür Anketlere İtibar Etmesin
AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde'de yapılan telefon anketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Peşin, yaptığı yazılı açıklamada, "0850" ile başlayan numaralardan aranarak, mevcut başkan adayı, belediye başkanı ve diğer aday adaylarını sorarak, algı oluşturmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Bazı şirketlerin Niğde merkezde anket yaptığını ifade eden Peşin, şunları kaydetti:

"Son birkaç gündür Niğde'de, 0850 ile başlayan telefon numaralarından Niğdeli hemşehrilerimiz aranarak, adayımız belli olmadan önceki bazı isimler de verilerek, 'hangisi sizce belediye başkanı olmalı' gibi sorular yönelterek, 'acaba başkan adayı değişecek mi?' algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Niğde Belediye Başkan adayı olarak Emrah Özdemir'i gösterdi ve biz seçime böyle gireceğiz. Emrah Özdemir'in açıklamasından sonra çalışmalarımız son derece başarılı yürüyor. Niğde'de yakalanan bu olumlu algıyı tersine çevirmeye çalışanlar var. Vatandaşlarımız bu tür anketlere itibar etmesin. Bu anketi AK Parti yapmıyor. Tamamen yanıltıcı bir ankettir. Allah'ın izni ile bizlerin bu uyumunu, bu başarısını kimse etkileyemeyecek 31 Mart 2019'da Emrah Özdemir ile birlikte büyük bir başarı elde edecek ve seçimden zaferle çıkacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:54 Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel
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