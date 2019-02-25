Son Dakika Haberleri: Vatandaşlarımız Vergilerini Zamanında Yatırmalı"

Vatandaşlarımız Vergilerini Zamanında Yatırmalı"

28 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşlardan vergilerini zamanında yatırmalarını istedi.

Vatandaşlarımız Vergilerini Zamanında Yatırmalı
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşlardan vergilerini zamanında yatırmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30. Vergi Haftası nedeniyle İl Defterdarı Yusuf Balcı başkanlığındaki heyet, Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, bu yıl 25 Şubat-3 Mart'ta kutlanan Vergi Haftası'nın kamuoyunda vergi bilincini artırmak ve vergiyi tabana yaymak amacı taşıdığını ifade etti.

Devletin vatandaşlara hizmet verebilmesi için vergiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Devletimizin en başta gelen geliri olan vergiler ülke olarak kalkınmamız, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en iyi ve en hızlı şekilde ulaşması ve her alanda gelişme yaşamak için sağlıklı bir şekilde toplanmalıdır. Vatandaşlarımız vergilerini zamanında yatırmalı, bu konuda duyarlı davranmalıdır. Ayrıca vergi adaleti sağlanmalı, vergi kaçakçılığı önlenmeli. Bu duygularla çalışanlarımızın Vergi Haftasını kutluyorum."

Defterdarlık birim yöneticileri ve Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak'ın da katıldığı ziyarette, İl Defterdarı Yusuf Balcı, yürüttükleri çalışmalarda kendilerine verdiği destekten dolayı Vali Akın'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Yusuf Balcı, Kırşehir, Ekonomi
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