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"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" - Son Dakika

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

03.09.2021 14:19

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yukarı Kozluk ile Üçgöze mahalleleri arasında tamamlanan 3.200 metre sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyip, mahalle sakinleriyle istişare toplantısı düzenlediler.

Yeşilyurt Belediyesinin bölgede yaptığı ve yapacağı hizmetlerin ele alındığı toplantıya katılan mahalle sakinleri, bölgenin yol ve ulaşım gibi sorunlarının çözülmesi noktasında verilen sözleri yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Yeşilyurt Belediyesinin güzel yatırımlarına devam ettiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, " Bölgemizin ulaşım ağının daha da güçlü hale gelmesi adına Yukarı Kozluk ile Üçgöze mahalleleri arasında tamamlanan 3.200 metre sathi kaplama çalışmasını yerinde inceledik. Ulaşım anlamında zor şartların olduğu bu bölgeye yapılan yatırımlarla özellikle kış ayların da ulaşım rahatlayacaktır. Yapılan yatırımlarla birlikte kış aylarında bu bölgemize daha rahat bir ulaşım sağlanacaktır. Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri takdire şayandır. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İstişare toplantısına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ise mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade ederken, " Yeşilyurt Belediye Başkanımızın belediyecilikle ilgili çok güzel hizmetler yaptığına şahit oldum, örnek projeleri yerinde gördüm, kıskandım, emeklerine sağlık. Buraya gelirken Başkanımıza "bu kadar uzak bir yere bu yatırımı yapmak siyaseten anlamlı mı?" dedim, o da bana "anlamlı olan sözdür" dedi. Başkanımızın ve çalışanlarının emeklerine sağlık. " şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un bütün bölgelerinin hızla geliştiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, " İlçemizin bütün yaşam alanlarının aynı seviyede, eşit bir şekilde gelişmesi ve kalkınması adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak 7/24 bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Sürekli gelişim, sürekli yenilik, sürekli değişim anlayışımızın tüm gerekliliklerini yerine getirip hayata ve insana değer katan yatırımlarla Yeşilyurt'umuz için çalışıyoruz. Tüm bölgelerimizin temel ihtiyaçlarını doğru, planlı ve sağlıklı yatırımlarla gidermeye gayret ediyoruz.Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizde ikamet eden değerli vatandaşlarımızın konforlu ve güzel alanlarda yaşaması bizim temel önceliğimizdir. Yukarı Kozluk ile Üçgöze mahallelerindeki ulaşım ağını rahatlatmak adına buradaki vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüp bu bölgemizin araç trafiğini daha akıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Asfaltsız yol ve mahalle kalmayana kadar da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm yaşam alanlarımıza ulaşımın akıcı ve konforlu olabilmesi adına malzeme seriminden yol genişletmeye, sıcak asfalttan sathi kaplamaya kadar yol hizmetleri konusunda ne varsa yerine getiriyoruz. Yeşilyurt'ta yaptığımız hizmetlerle Malatya'nın gelişimine önemli katkılar sunuyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerine verilen sözün yerine getirilmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, " Yol medeniyettir. Kozluk bölgemizdeki yol sorununun çözüme kavuşması noktasında büyük çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum. Mahallemizde yaptığımız toplantılarda muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin talepleri üzerine Belediye Başkanımızla görüştük, o da sağolsun yatırım programına aldı ve verilen sözün yerine getirilmesini sağladı.AK Parti olarak "İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın" anlayışıyla çalışıyoruz. İnsanın olduğu her yere hizmet götürmek bizim görevimizdir. Biz eser siyaseti yapıyoruz, eserlerimizle övünüyoruz. Ülkemizin bütün kentlerine baktığınız da AK Partinin izini görürsünüz. Hangi kente giderseniz gidin orada ki tünelleri, duble yolları ve bağlantı yollarını AK Partinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını görürsünüz, AK Partinin izlerini görürsünüz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, AK Parti, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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