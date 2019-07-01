Son Dakika Haberleri: "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz"
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"Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili, "Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili, "Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Libya halkının kardeşi olduğunu belirterek, tarihten gelen kardeşliklerinin sonsuza kadar devam edeceğini vurguladı.
Libya için hep barış ve huzur dilediklerini anımsatan Çelik, huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dostun Türkiye olduğunu bildirdi.
Çelik, Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:22 Kaynak: AA
Libya, Türkiye, Güncel
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