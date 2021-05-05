"Vatandaşlarımızın Sağlığı İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik" - Son Dakika

"Vatandaşlarımızın Sağlığı İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik"

05.05.2021 12:13

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasında ki temizlik hizmetlerimizin boyutunu genişlettik." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, tüm dünya üzerindeki etkisi devam eden korona virüsüne karşı her geçen gün tedbirlerini artırırken bir yandan da temizlik ve dezenfekte çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri harfiyen yerine getirilmesine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba mahallesindeki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyip, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafında koronavirüs salgınına yönelik ek tedbirlerin uygulandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hiçbir virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını ifade ederken, Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında başarılı hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 7/24 görev başında olduklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizi köşe bucak temizleyerek hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha temiz ve daha ferah alanlarla yaşamaları için var gücüyle çalışıyorlar.İlçemizin bütün yaşam alanlarının her gün aynı seviyede temiz ve sağlıklı olması için imkanlarımızı seferber ettik.Sokaklarımızı hem mekanik süpürme hem de arasözler ve diğer yıkama araçlarıyla pırıl pırıl hale getiriyoruz.Bugünde 77 sokak ve 6 caddeye sahip Melekbaba mahallemizi ziyaret ederek ekiplerimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledik, muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinledik.Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı koronavirüs salgını nedeniyle iki katına çıkardık, ekiplerimiz salgının ber taraf edilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf ediyorlar.Bütün hizmetlerimizin temelinde temizlik ve sağlık vardır. Sağlığın olmadığı yerde hiçbir hizmetin ve yatırımın anlamı kalmaz. Temizliğin ve sağlığın ne kadar önemli olduğunun daha fazla anlaşıldığı bu dönemde bizlerde ilçemizin her noktasında çalışıyoruz. Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar sokakları temizliyorlar, çöpleri alıyorlar, yolları süpürüp yıkıyorlar. Pandemi süreci nedeniyle alınan tam kapanma döneminde bizlerde gerek kendi planlamalarımızda yer alan hizmetleri yaparken mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesine de özen gösteriyoruz.Hemşehrilerimize en iyi ve en güzel hizmeti ulaştırma sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum.İnşallah bu zor günler geride kaldığı zaman tüm vatandaşlarımız temiz, düzenli ve sağlıklı sokaklara sahip Yeşilyurt'umuzun caddelerinde mutlu ve huzurlu yaşamlarına devam edecekler. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu için yapıyoruz.Melekbaba mahallesini ziyaret sırasında bizlerden tebessümünü, güler yüzünü ve güzel sözlerini eksik etmeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye ekiplerinin mahallenin dört bir tarafını pırıl pırıl hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, "Belediye ekiplerimiz 77 sokağı ve 6 caddesi olan mahallemizin tüm alanlarını temizliyorlar, süpürüyorlar ve yıkıyorlar.Temizlik hizmetlerine büyük önem veren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere emek ve destek sunan herkese şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum.Hepsinin eline ve emeğine sağlık. Yüce Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Temizlik hizmetleri neticesinde tertemiz bir Melekbaba'da yaşamaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Melekbaba mahallesindeki ziyaretlerine AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Osman Sağdıç'ta eşlik etti.

Vatandaşlarımızın Sağlığı İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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