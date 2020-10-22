Vatandaşların 1 yılda 14 milyon lirasını dolandıran çete çökertildi - Son Dakika

Vatandaşların 1 yılda 14 milyon lirasını dolandıran çete çökertildi

Dolandırıcılık çetesi Kars Adliyesi'ne sevk edildi

KARS - Kendilerini banka personeli olarak tanıtarak, vatandaşların 1 yılda yaklaşık 14 milyon lirasını dolandıran 'dolandırıcılık çetesi'nin şüphelisi 30 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 farklı çetenin gözaltına alınan şüphelilerinden 30'unun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan C.A., F.K., G.A, H.A., H.K., H.Ş., İ.Ç., İ.K., A.K., A.S., B.C., B.G., İ.K., K.B., K.T. K.Ü. M.C., M.E.B., M.Ö., M.U., O.T.D., P.B., P.K., S.D., S.S., Y.Ç., Y.E., Y.E.Ö., Z.K. ve Z.T. Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çete lideri de yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlendiği eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin arasında çete lideri de bulunuyor. Polisin zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5,55 gram uyuşturucu madde, 40 cep telefonu, 10 laptop, 4 USB flash bellek, ve çok sayıda sim kart ile kredi kartı da ele geçirildi.

1 yılda vatandaşların 14 milyon lirasını dolandırdılar

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen merdiven altı çağrı merkezlerinin son 1 yılda yaklaşık 14 milyon lira para akışının olduğunu tespit ettikleri ve suç işlemek amacıyla kurulan yüzlerce sanal banka hesaplarına bloke koydukları öğrenilen dolandırıcılık çetesinin 1 yılda vatandaşların 14 milyon lirasını dolandırdıkları ortaya çıktı.

Hakim karşısına çıkacaklar

Aralarında çete lideri ve çetenin kasasının da bulunduğu 30 kişi midibüslerle Kars Adliye Sarayı'na getirildi. Şüpheliler bugün hakim karşısına çıkarılacak.