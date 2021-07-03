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Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar - Son Dakika

Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar

03.07.2021 10:37

Yeni normalleşme dönemine girilmesi üzerine yerli ve yabancı turistler akın akın Bodrum'a gelmeye başladı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan ilçede, trafik felç olurken sahillerde adım atacak yer kalmadı. Yasakların tamamen kalkmasıyla beraber Bodrum'un nüfusu yaklaşık 1 milyona ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecinde seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların çalışma saatlerinin normale döndüğünün açıklamasının ardından Bodrum turist akınına uğradı. Pandemi sürecinde başlayan nüfus artışı nedeniyle ilçe nüfusu 700 bini aşmıştı. Yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı.

Akın akın gidiyorlar! Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı

TRAFİK OLUŞTU

1 Temmuzda araçlarıyla yola çıkan yerli turistlerinde Bodruma ulaşmasıyla birlikte İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 4 kilometrelik yolu 1 saatte geçe bilen vatandaşlar çileden çıktı.

Akın akın gidiyorlar! Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı

"SAHİLLER, OTELLER DOLMAYA BAŞLADI"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, 1 Temmuz itibariyle akın akın turistlerin Bodrum'a geldiğini ifade ederek, "Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum'a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor. Adım adım ilerleniyoruz trafikte bunun için Bodrum'a gelecek olan yerli turistler özellikle havayollarını ya da otobüsleri kullansınlar. Stresten kaçan turistler trafikte büyük bir stres yaşıyor. Yetkililer bir an önce umarım buna bir çözüm bulur. 1 Temmuz'dan itibaren ise trafik iyice yoğunlaştı, sahiller doldu oteller dolmaya başladı" dedi.

"DOLU DOLU BİR BAYRAM GEÇİRECEĞİZ"

25 yıllık turizmci Geylani Dursunoğlu ise otel doluluklarının yavaş yavaş arttığını ifade ederek, "Bodrum'da ciddi bir yoğunluk oluştu. Hem iç pazar, hem dış pazar 1 Temmuz itibariyle yoğunluk oldukça arttı. Rezervasyonlar oldukça hızlı gelmeye başladı. Şimdiden bayram hazırlıklarına başladı. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz" dedi.

Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar

Hisarcık, 1 Temmuz, Bayram, Bodrum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar - Son Dakika Ekonomi


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