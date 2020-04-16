Vatandaşların ardından sağlık çalışanları için de psiko-sosyal destek birimi kuruldu - Son Dakika

Vatandaşlara psikolojik destek vererek, stresi en aza indirebilmek ve stresle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla destek birimi kuran Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanları için de psiko-sosyal destek birimi kurdu.



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadele ettiğimiz Covid-19 salgını, insanların fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal açıdan da etkilemektedir" dedi.



Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde hizmet veren sağlık kuruşlarında olduğu gibi Eskişehir 'de de salgının durdurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Uğur Bilge "Pandemi olarak nitelendirilen bu salgınla mücadelede herkese görev düşmektedir. Eskişehir 'de korona virüsle mücadele kapsamında başta Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi olmak üzere; Üniversite, tüm özel ve devlet hastanelerinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bizzat Kendisinin de arayıp, destek verdiği sağlık çalışanlarımız, 7 gün 24 saat canla başla görev yapmaktalar. Onlar zaman kavramı gözetmeksizin yeri geldiğinde ailesinden uzak kalıyor. Büyük fedakarlık örneği gösteriyorlar" şeklinde konuştu.



"08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek"



Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde gerek vatandaş gerekse sağlıkçıların normal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için psiko-sosyal desteğe önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Uğur Bilge, sözlerine şöyle devam etti:



" Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden sağlık çalışanlarına yönelik kurulan Psiko-sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi, haftanın içi her 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Psikiyatri uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen gibi konusunda uzman bir ekibin cevap vereceği destek hattını telefonla arayarak danışmanlık hizmeti alabilecekler. Sağlık çalışanlarımız, Valiliğimiz bünyesinde ve Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan Psiko-sosyal Destek Hattına (0222) 233 78 78 numaralı telefondan ulaşabilirler." - ESKİŞEHİR