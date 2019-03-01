Vatandaşların "Arzuhalini" 29 Yıldır Kağıda Döküyor

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde uzun yıllar zabıt katipliği yaptıktan sonra emekli olan Cuma Gören, 2 metrekarelik iş yerinde, yağmur, kar ve soğuk demeden vatandaşların "arzuhalini" 29 yıldır kağıtlara döküyor. Elbistan
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gardiyanlık, Afşin Adliyesinde de zabıt katibi olarak çalıştıktan sonra emekli olan 79 yaşındaki Gören, bir avukatın yanında 3 yıl çalıştıktan sonra 1990 yılında kendisine bir arzuhalci dükkanı açtı. Gören, emektar daktilosuyla 29 yıldır, vatandaşların başta adliye, kaymakamlık, savcılık gibi resmi kurumlara verecekleri dilekçelerini yazıyor.
İlerlemiş yaşına rağmen 2 metrekarelik iş yerinde, yağmur, kar ve soğuk demeden çalışmaya devam eden Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığı el verdikçe işine devam etmek istediğini söyledi.
Emekli olduktan sonra insanların arzuhallerini yazdığını ve geçimini bu yolla sağladığını anlatan Gören, sabah erkenden kalkıp iş yerine geldiğini, her gün saat 15.30'a kadar vatandaşlara hizmet verdiğini vurguladı.
Gören, vatandaşların sorunlarını ve arzularını dilekçe haline getirdiğini dile getirerek, "İşimi bitirdikten sonra evime giderim. Bu meslekle ekmek paramı kazanıyorum. Hiç kimseyle uğraşmam, münakaşa yapmam, samimiyim ve herkesle güler yüz, tatlı dille geçiniyorum." dedi.
Teknolojik yeniliklerin birçok meslek dalına kolaylık sağlarken, arzuhalciliği bitirme noktasına getirdiğini ifade eden Gören, şunları kaydetti:
" Kaymakamlık
, savcılık ve adliye gibi devlet kurumlarına vatandaşlarımızın dilekçelerini yazıyorum. İşler eskisi gibi olmasa da mesleği sürdürüyorum. Afşin'de benden başka arzuhalci yok, eskiden çok fazlaydı. Fakat gelişen teknoloji bu mesleği bitirme noktasına getirdi. Diğer çalışanlar da vergi mükellefi olmadıkları için çalışmaya devam edemedi. Afşin'de arzuhalcilik mesleğini faal olarak yürüten son kişiyim."