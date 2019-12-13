Vatandaşların başı kümeslerine dadanan tilkiyle dertte - Son Dakika
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Vatandaşların başı kümeslerine dadanan tilkiyle dertte

6 saat önce

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bir tilki vatandaşların kümeslerine dadanarak birçok tavuğu telef etti.

Vatandaşların başı kümeslerine dadanan tilkiyle dertte, System.String[]

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bir tilki vatandaşların kümeslerine dadanarak birçok tavuğu telef etti.


Beldeye yakın bir yerde toprağın altında yuva yapan tilki, bazı kümeslere girerek çok sayıda tavuğu boğarak öldürdü. Bazı tavukları da yemek için yuvasına taşıdı.


Yüksek bahçe duvarını aşarak tavukların bulunduğu kümese gelen tilki, şafak vakti kamerayla kayıt altına alındı. Tilkiyi kümeslerinden uzak tutmak isteyen vatandaşlar, çevrede yaptığı arama sonucunda bir yuvanın önünde tavuklara ait kanat ve kemik parçaları buldu.


Tilkinin kümesteki tavukları her gün yokladığını ifade eden vatandaşlar, "40'a yakın tavuğum vardı. Tilki kimini yedi, kimini de boğarak öldürdü. Komşularımın kümesindeki tavukları da yedi. Her gün kümesten birer, ikişer tavuk eksiliyor. Tavuklar artık korkudan kümesten de çıkamıyor" dedi.


Vatandaşlar, tilkinin tavuklarını götürmemesi için bahçe içerisindeki boş alanlara yemek artıkları bırakmaya başladı. - ERZİNCAN

Çağlayan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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