Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı

7 saat önce

Tunceli'de vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı.

Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı, System.String[]

Tunceli'de vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı.

Tunceli- Pülümür kara yolu Uzuntarla mevkisinde bitkin haldeki baykuşu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeden alınan baykuş, kurumda veteriner hekim tarafından muayene edildi.

Öte yandan geçen yılın eylül ayında Tunceli- Elazığ sınırındaki Elmalık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kanatları çekilmiş halde bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahinin de tedavisi sürüyor.

Kanatları çıkmaya başlayan kızıl şahinin ve tedavisi tamamlanmak üzere olan baykuşun kısa sürede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Uzuntarla, Pülümür, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, 12 yaşındaki kızının tacizine sessiz kalan kadını yayından kovdu
Albayraklar Savunma, sektörden çekilme kararı aldı İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:54:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]