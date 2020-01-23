Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı

6 saat önce

Tunceli'de vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı.

Tunceli'de vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı.

Tunceli- Pülümür kara yolu Uzuntarla mevkisinde bitkin haldeki baykuşu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeden alınan baykuş, kurumda veteriner hekim tarafından muayene edildi.

Öte yandan geçen yılın eylül ayında Tunceli- Elazığ sınırındaki Elmalık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kanatları çekilmiş halde bulunarak Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahinin de tedavisi sürüyor.

Kanatları çıkmaya başlayan kızıl şahinin ve tedavisi tamamlanmak üzere olan baykuşun kısa sürede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Vatandaşların bitkin halde bulduğu baykuş tedavi altına alındı

Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:37 Kaynak: AA
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