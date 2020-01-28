Vatandaşların bulduğu yaralı at tedavi altına alındı - BURSA - Son Dakika

Bursa'da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı at, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde vatandaşlar, hasta ve gözünden yaralı halde buldukları atın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Fotoğrafları gören HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Bursa Temsilcisi Emre Demir ve federasyon üyeleri, atın bulunduğu mevkiye giderek, durumu yetkili kurumlara bildirdi.

Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı at, daha sonra götürüldüğü BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

BUÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi veteriner hekim Hüseyin Dülger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, atın kendilerine ulaştırıldığında ayağa kalmamaz halde olduğunu söyledi.

Atın sol gözünde bir şişlik olduğunu belirten Dülger, "Bu duruma gelmesinde en büyük etken, açlık ve susuzluk. Atın çok sıvı kaybı vardı. Kan tahlilleri yaptık. Yüksek enfektif tablo ya da sistemik bir rahatsızlığı yok. Kas harabetine ilişkin bir takım anormalliklere rastladık." dedi.

Dülger, atın önüne konulan yiyecek ve suya adeta saldırdığını dile getirerek, "Sıvı takviyesi yaptık ve serum tedavisi uyguladık. Verdiğimizi bir takım ilaçlara olumlu yanıtlar aldık. Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan veteriner hekimler de gözüyle ilgili tedaviyi yapıyor. Bir görme kaybı yok. Göz çevresindeki dokularda bir dejenerasyon var. İyiye gidiyor." diye konuştu.

Bursa HAYTAP Temsilcisi Emre Demir de ata "Damla" ismini verdiklerini ifade ederek, "Tedavisinden sonra hayatının kalanını Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Çiftliği'nde geçirecek. Arkadaşlarıyla mutlu olacak diye düşünüyoruz." dedi.