Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

18 dakika önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.

Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.


Eflani ilçesinde vatandaşlar yaralı bir kuş görerek muhafaza altına aldı. Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerin teslim aldığı yaralı şahin, Safranbolu ilçesinde veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


Yaralı şahin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. - KARABÜK

Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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