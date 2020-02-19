Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

7 saat önce

Manisa'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Manisa'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar tarafından Mustafa Kemal Mahallesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Turgutlu Belediyesi Veterinerliği tarafından tedavi altına alındı.

Belediye Veteriner Hekimi Yunus Karatosun, ilk belirlemelere göre şahinin kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Turgutlu'da vatandaşların ihbarı ile yaralı olarak aldığımız kızıl şahinin kliniğimizde pansumanlarını gerçekleştirdik. Hayvan ürkmüş ve bitkin haldeydi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdik. Şahini alıp gerekli tedavilerini yaparak doğaya salacaklar" dedi.

Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'da depremler devam edecektir
Kuzuların garip davranmasından şüphelenen besici, video çekmek isterken deprem anını kaydetti Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]