Vatandaşların Bulduğu Yaralı Sansar Tedavi Altına Alındı
51 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar tedavi altına alındı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar tedavi altına alındı. Ali Kurt
ve Sinan Kocabey sokakta yaralı halde buldukları sansarı İnegöl Belediyesi
'ne götürdü.
Belediye görevlileri tarafından Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi personeline teslim edilen sansar tedavi altına aldındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:39 Kaynak: AA
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