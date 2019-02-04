Son Dakika Haberleri: Vatandaşların Bulduğu Yaralı Sansar Tedavi Altına Alındı

Vatandaşların Bulduğu Yaralı Sansar Tedavi Altına Alındı

51 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar tedavi altına alındı.

Vatandaşların Bulduğu Yaralı Sansar Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı sansar tedavi altına alındı.

Ali Kurt ve Sinan Kocabey sokakta yaralı halde buldukları sansarı İnegöl Belediyesi'ne götürdü.

Belediye görevlileri tarafından Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi personeline teslim edilen sansar tedavi altına aldındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:39 Kaynak: AA

İnegöl Belediyesi, Bursa, İnegöl, Güncel
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