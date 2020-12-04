Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı - Son Dakika

Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı

04.12.2020 17:22
Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu tilki, tedaviye alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu tilki, tedaviye alındı.

Keşan'da, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Keşan Gala Gölü Milli Park Şefliği'ne getirildi. Yaralı tilki, veterinerlerin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi.


Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı
Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı
Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı
Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Milli, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı - Son Dakika


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