Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı - Son Dakika

Vatandaşların bulduğu yaralı tilki, tedaviye alındı
04.12.2020 17:22
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu tilki, tedaviye alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu tilki, tedaviye alındı.
Keşan'da, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Keşan Gala Gölü Milli Park Şefliği'ne getirildi. Yaralı tilki, veterinerlerin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi.
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