Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi
1 saat önce
Diyarbakır'da bir evin kışlık yakacakların bulunduğu avlusunda yangın çıktı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
'da bir evin kışlık yakacakların bulunduğu avlusunda yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürürken, vatandaşlar da kümeste bulunan tavukları çıkararak telef olmalarını önledi.
Edinilen bilgilere göre, Huzurevleri Mahallesi
91. sokakta kışlık yakacakların bulunduğu bir eve ait avluda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber vererek avluda bulunan tavukları telef olmadan kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeni ile avludaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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