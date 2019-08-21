Son Dakika Haberleri: Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi
Son Dakika Yerel Haber

Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi

1 saat önce

Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önlediDİYARBAKIR - Diyarbakır'da kışlık yakacakların bulunduğu avluda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kışlık yakacakların bulunduğu avluda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürürken vatandaşlar da kümeste bulunan tavukları çıkararak telef olmalarını önledi.

Edinilen bilgilere göre, Huzurevleri Mahallesi 91. sokakta kışlık yakacakların bulunduğu bir eve ait avluda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber vererek avluda bulunan tavukları telef olmadan kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeni ile avludaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi! 30 gözaltı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kayyum kararlarıyla ilgili konuştu Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:18:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşların çabası hayvanların telef olmasını önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]