Vatandaşların CHP'li belediyeye su tepkisi - Son Dakika
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Vatandaşların CHP'li belediyeye su tepkisi

28.06.2022 17:08

Vatandaşların CHP'li belediyeye su tepkisi Cumhurbaşkanına ulaşmak, belediye başkanına ulaşmaktan daha kolay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan su sıkıntısı mahalleliyi isyan noktasına getirdi.

Vatandaşların CHP'li belediyeye su tepkisi

Cumhurbaşkanına ulaşmak, belediye başkanına ulaşmaktan daha kolay

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan su sıkıntısı mahalleliyi isyan noktasına getirdi. Üçüncü ve dördüncü katlara su çıkmadığını ifade eden mahalle sakinleri, suyu kullanamadıkları gibi 200 liranın üzerinde su faturaları ödediklerini belirtti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar, üçüncü ve dördüncü katlara su çıkmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

"Çare bulunsun"

Cadde üzerinde toplanan vatandaşlar belediyeye çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Alt katlara nispeten daha fazla su çıkıyor ama üçüncü katlara su çıkmıyor. Burası bayır aşağı olan bir mahalle fakat biz sudan yararlanamıyoruz. Belediyeye gidip müracaat ettiğimizde o bizi büyükşehire, büyükşehir TESKİ'ye, onlar bambaşka bir birime yönlendiriyor. Bunun bir çaresi yok mu? Buna bir çare bulunsun" dedi.

"Faturamız sürekli yükseliyor"

Mahalle sakinlerinden Nurhan Erdem, "Bize hidrofor takın diyorlar. Ben mecbur muyum hidrofor almaya? O zaman niye bu binalara iskan verdin? Faturamız sürekli yükseliyor ama bir türlü su kullanamıyoruz. Kullanmadığımız suya tonla para ödüyoruz. Belediye buraya daha önce vana koymuştu. Onu da kaldırınca hepten sular gitti. Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. Lütfen yetkililer çare bulsun" diye konuştu.

" Vahap Akay'la görüşemiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Sultan Eceli de, "Biz çocuklarımızı affedersiniz camiye gönderiyoruz. Tuvaletlerimizi kullanamıyoruz. 21.yüzyılda yaşanan bu sıkıntıyı kabul etmiyoruz. Belediye Başkanı Vahap Akay'ı, büyükşehiri, TESKİ'yi kınıyoruz. Biz hidrofor takacaksak belediye ne yapacak? Neden bizden oy istiyorlar? Neden bize su faturası gönderiyorlar? Göndermesinler. Ben kullanamıyorum. Şu an bayram geliyor. Bayramda ben susuz kalacağım. Çocuklarımızı camiye gönderiyoruz. Makinelerimiz bozuluyor. Kışın kombiler yanıyor, bozuluyor, arızası çıkıyor. Biz her yere müracaat ettik, fakat bir tane ilgilenen olmadı. Biz başkanımızla yüz yüze görüşüp sorunları görüşmek istiyoruz. Ama bizi kabul etmiyor. Bu bizim sorunumuz değil, Vahap Akay'ın sorunu o zaman" dedi. Sorunlarının bir an önce çözülmesi için yetkililerle görüşme talep ettiklerini ifade eden vatandaşla, "21.yüzyıldayız. Cumhurbaşkanına ulaşabiliyoruz, bakanlara ulaşabiliyoruz. Ama biz belediye başkanımıza ulaşamıyoruz" dediler.

"Benim normal suyum akmıyor, atık su bedeli kesiyorlar benden"

Mahalle sakini Abdulkerim Avcı da yetkililere seslenerek, "Musluğu açıyorum, su yok. Şu an öğlen saati, su gelmiyor. Bunu bir de bayram olduğunda, tatil olduğunda düşünün. Buradan Vahap Akay'a sesleniyorum. Burası cadde. Su en temel hakkımız. Biz başka bir şey istemiyoruz, bu su sıkıntımız giderilsin. Bugün salı, saat 13.00, su yok. Bizim komşumuzun kombisi yandı. Bu problemi kim çözecek? Bizi her seferinde oyaladılar. Hidrofor taktırmak o kadar kolaysa belediye taksın. Burada 18 daire var, kimse yanaşmıyor, benim de tek başıma gücüm yetmiyor. Bu, konsere gidip 2 el sallamakla olmuyor" dedi. Su faturasını gösteren Avcı, "Akmayan suya ben atık su bedeli ödüyorum. Evime su çıkmıyor, benden atık su bedeli alıyorlar. Benim normal suyum gelmiyor, benden niye bu vergileri alıyorsun. 160 lira gelmiş bu ay faturam. Geçen ay 200 liraydı. Demek ki bu ay camiden daha fazla su taşımışım. Lütfen bu sorunu çözün. Su en doğal hakkımız, bizi mağdur etmeye hakkı yok" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çerkezköy, su, Güncel, Son Dakika

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