Vatandaşların Dar Yol İsyanı

Bölge halkı yolun genişletilmesini, ölümlerin sona ermesini istiyor ESKİŞEHİR - Her yıl onlarca trafik kazasının meydana geldiği Eskişehir-Alpu karayolu için bölge halkı çözüm istiyor. Vatandaşlar, güzergahın dar oluşu ve yolun araç trafiğini kaldıramaması nedeniyle yaşanan trafik kazalarının artık sona ermesini ve yolun genişletilmesi istiyor.

Her yıl onlarca trafik kazasının meydana geldiği Eskişehir-Alpu karayolunda insanlar bir an önce yolun genişletilmesini ve kazaların son bulmasını istiyor. Son olarak 6 Ocak tarihinde Alpu yolu Ağapınar Mahallesi yakınlarında kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölge halkı tepki göstermeye devam ediyor. Sık sık ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının olduğunu belirten bölge halkı, 4 ilçeye ve yüzden fazla köye bağlanan tek şeritli karayolunun genişletilmesini talep ediyor.



"Geçtiğimiz günlerde yine bu yolda 3 kişi hayatını kaybetti"

Yaşanan kazalar hakkında konuşan Ağapınar Mahallesi sakini Önder Taşdemir, "Yıllardır konuşulan bu Alpu yolu, bir türlü genişletilmedi. Her geçen güz kaza yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yine bu yolda 3 kişi hayatını kaybetti. Yolların yapılmasını bölge halkı canı gönülden istiyor. Çünkü bu yol dörtten fazla ilçeye, yüzden fazla köye bağlanıyor. Bir de Ankara çevreyoluna bağlanıyor. Böyle olması münasebetiyle yol araç sayısını kaldırmıyor, genişletilmesini istiyoruz. Geçtiğimiz yıl hiç olmadıysa yaklaşık 10 kişi bu yolda hayatını kaybetmiştir. Bundan 3-4 yıl önce Kurban Bayramı'nın 2'nci günü burada araçların kafa kafaya çarpışması sonucu bir aile son buldu. Geçtiğimiz günlerde yine araçların kafa kafaya girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaların sebebi yolun dar olmasından dolayı. Bir de Organize Sanayi Bölgesinin Sevinç Mahallesi'ne yaklaştığından yolun kalabalık olmasından dolayı artık yol araçları kaldırmıyor" ifadelerini kullandı.



"Arabalar burada 120-130 hızla gidiyor"

Yaklaşık 40 yıldır Ağapınar Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Kaya, Eskişehir-Alpu yolunun araç trafiğine dikkat çekerek, "Bu yol hiç arabasız olmuyor. Çok da kaza oluyor. Daha önce 7 tane çocuk şu yolda ezildi. Arabalar burada 120-130 hızla gidiyor. Yol çok dar, yani gizli buzlanma oluyor adam kayıyor kaza yapıyor. Ona da yazık, millete de yazık. Bir an önce bu yolun genişletilmesi lazım. Şu anda çok dar, hem bize, hem millete hem de arabalara yazık oluyor" şeklinde konuştu.



"Ölümlü değilse bile senelik 10 kazadan aşağı kaza olmuyor"

Ahmet Demirtaş isimli vatandaş da mahalle halkının zor durumda olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ağapınar Mahallesinin içinden geçen yolun dar olması nedeniyle Ağapınar çok zor durumda. Devlet yolu genişletsin ve yolun kenarına koruyucu önlemler alsın. İsteğimiz budur. Yayalar için sıkıntı, burası hayvancılıkla uğraşan bir köy. Adam yolun altından üstüne geçecek geçemiyor. Neden geçemiyor? Yolda bir önlem yok. Ne bir üst geçit var, okula giden çocuklarımızı elinden tutup biz okula götürüyoruz. Ölümlü değilse bile senelik 10 kazadan aşağı kaza olmuyor."

