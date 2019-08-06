Son Dakika Haberleri: Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü
Son Dakika Yerel Haber

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü

2 saat önce

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndüKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, İstasyon Mahallesi Genç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırınında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında fırın kullanılmaz hale geldi.
Tavşanlı, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü, duraktan almadığı yolcu ile tartıştı
Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:29:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]