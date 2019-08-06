Son Dakika Haberleri: Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı
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Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı

3 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İstasyona Mahallesi Genç sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırınında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında fırın kullanılmaz hale geldi. - KÜTAHYA
Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
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