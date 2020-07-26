Vatandaşların etkisiz hale getirdiği taciz şüphelisine tepki - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, konser çıkışı evlerine giden Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu'na (28) yaklaşarak sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Ümit U., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İki kadının şikayetçi olduğu Ümit U., polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Merve Çavuşoğlu, "Sessiz kalıp, devam etseydik çok daha kötü şeyler olabilirdi. Beni o an bıçaklayabilirdi. Bunun öngörülebilmesini istiyoruz. Sözlü tacizin ciddi olmadığını söylüyorlar. Bir gün önce, benimle yaşıt Pınar Gültekin öldürüldü. O adamın illa bana dokunması, öpmesi, beni öldürmesi gerekmiyor" dedi.

Olay, Karşıyaka ilçesinde geçen çarşamba günü saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu (28) ortak erkek arkadaşları Erdem T. ile Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser sonrası bir kafede yemek yedi. Yemeğin ardından kafeden çıktıktan sonra Erdem T.'den ayrılan Çavuşoğlu ve Güzelses, açıkhava tiyatrosunun karşısındaki bir sokağa park ettikleri araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu esnada, Ümit U. adındaki tanımadıkları bir kişi, genç kadınları yanına çağırdı. İki kadın, ne olduğuna anlam veremeyip araçlarına doğru yürümeye devam ederken, bir elinde bira şişesi olan Ümit U., Çavuşoğlu'nun yanına gelip, yakınlaşmaya çalışarak, iddiaya göre, "Yatalım mı? Birlikte takılsak mı diyorum" diyerek sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine, arkadaşının yanında duran Öznur Güzelses çığlık atıp çevredekilerden yardım istedi ve polisi aradı. 'Sakin olun, bir şey yok' diyen Ümit U., yandaki alkollü içki satışı yapan büfeye girerek alkol almaya devam etti. O sırada, iki genç kadın, durumu az önce yanlarından ayrılan erkek arkadaşları Erdem T.'ye bildirip, gelmesini istedi. Bu sırada Çavuşoğlu ve Güzelses'in direnişiyle karşılaşan Ümit U., kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler ona engel oldu. Çavuşoğlu ve Güzelses, "3 çocuğum var" diyerek, kendisini savunmaya çalışan ve polis olduğunu iddia eden Ümit U. hakkında, Bostanlı Polis Merkezi'ne şikayetçi oldu.