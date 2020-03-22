Vatandaşların eve dönmesi için banklara levhalar yerleştirildi - Son Dakika
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Vatandaşların eve dönmesi için banklara levhalar yerleştirildi

6 saat önce

TÜRKİYE'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele için başlatılan çalışmalar gün geçtikçe artarak devam ediyor.

Vatandaşların eve dönmesi için banklara levhalar yerleştirildi, System.String[]

TÜRKİYE'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele için başlatılan çalışmalar gün geçtikçe artarak devam ediyor. Vatandaşların evlerinde kalmaları için çağrıda bulunan belediyeler, bu kapsamda önlemlerini de artırıyor.

Türkiye'de de yeni tip koronavirüs vakaları artarken, belediyelerde vatandaşları korumak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk vakanın açıklandığı günden bu yana parklar, bahçeler, camiler ve vatandaşların sıklıkla kullandığı yerler ilaçlanırken vatandaşların da evlerinde kalmaları için çalışmalar devam ediyor. Kağıthane Belediyesi'de bu kapsamda 'Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz, En Sağlıklı Yapılan Yürüyüş Eve Doğru Yapılan Yürüyüştür" yazılı levhaları vatandaşların sıklıkla bulundukları park ve bahçelerdeki banklara ve yürüyüş yollarına monte etti.

BANKLARA LEVHALAR YERLEŞTİRİLDİ

Sadabad, Has Bahçe Mesire Alanı ve açık alanlarda bulunan banklara yerleştirilen levhalarda, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in " Elbet laleler açacak, elbet bu banklar dolacak ama şimdi banklar boş kalsın, ülkemiz sağlıklı olsun, Kalplerimiz Birlikte Evde Kal Kağıthane" mesajlarına yer verildi. Bunun yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüs konusunda ilişkin bilgileri ve uygulamaları anbean sosyal medya hesaplarından yayınlanarak vatandaşları doğru ve bilinçli şekilde bilgilendiriyor.

BAŞKAN ÖZTEKİN : "ÇALIŞMALARIMIZI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşları yeni tip koronavirüs hakkında bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uyarılar çerçevesinde tedbirlerin daha da artacağını belirten Başkan Öztekin, "Kağıthane Belediyesi vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla billboard, afiş, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından gerekli bilgilendirmeleri sağlamaya devam etmektedir. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığımızdan gelen uyarılar çerçevesinde, belediye olarak önlem alıcı tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık, her dakika görev halindeyiz" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Kağıthane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:02 Kaynak: DHA

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