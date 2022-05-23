Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu - Son Dakika
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Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu

23.05.2022 23:59
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evin bahçesinde 4 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş buldu.

Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Vatandaşların ihbarını değerlendiren Konak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu evin bahçesinde yaptıkları aramada 4 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Tüfeklere polis ekiplerince el konulurken, silahları bahçeye kimin koyduğu yönünde araştırma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ev sahibi M.C. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu
Vatandaşların ihbarı üzerine bahçede 4 av tüfeği bulundu
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Kaynak: DHA

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