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Vatandaşların ihbarıyla polis harekete geçti, aracını park edip kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak...

1 saat önce

Vatandaşların ihbarıyla polis harekete geçti, aracını park edip kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştıKARABÜK - Karabük'te vatandaşların ihbarı sonucu polis tarafından durdurulmaya çalışılan alkollü sürücü...

Vatandaşların ihbarıyla polis harekete geçti, aracını park edip kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı

KARABÜK - Karabük'te vatandaşların ihbarı sonucu polis tarafından durdurulmaya çalışılan alkollü sürücü aracını park edip kaçmaya çalıştı. Kıskıvrak yakalanan ve 214 promil alkollü olan sürücüye 4 bin 36 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle diğer sürücülerin ihbarı üzerine Hakan K. yönetimindeki 06 TSN 47 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ara sokağa giren sürücü aracını park ettikten sonra yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştığı sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücü Hakan K. 214 promil alkollü çıktı.

'Ceza yağdı'

Polis merkezine götürülen K.'ye "Dur ihtarına uymamak", "Alkollü araç kullanmak" ve "Trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından 4 bin 36 TL ceza kesilirken sürücünün ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Ayrıca şahsın kullandığı aracın sahibine de 2 bin 361 TL, ve aracın muayenesi olmadığı için 488 TL olmak üzere toplam 2 bin 849 TL ceza kesildi.

Vatandaşların ihbarıyla polis harekete geçti, aracını park edip kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak...

Karabük, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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