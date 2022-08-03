Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 263 Genel Bilgi Toplama (GBT), 21 araç ve 4 motosiklet sorgusu yapıldı.

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul 'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maçka Parkı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı - Son Dakika

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