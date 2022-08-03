İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı - Son Dakika
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İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı

03.08.2022 01:21
İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Maçka Parkı, Bebek Sahili, Fatih Kocamustafapaşa Parkı ve Florya Sahili'nde atlı birlik, önleyici hizmetler, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve narkotik köpeklerinin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.

Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 263 Genel Bilgi Toplama (GBT), 21 araç ve 4 motosiklet sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 1 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40'ıncı maddesine göre idari işlem uygulandı.

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İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı İranlı Suikast Timinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı İranlı Suikast Timinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maçka Parkı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da atlı birlikler asayiş denetimine katıldı - Son Dakika
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