Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 359 Genel Bilgi Toplama (GBT), 17 araç ve 12 motosiklet sorgusu yapıldı.

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu İstanbul 'un farklı noktalarındaki park ve sahillerde, çevreye rahatsızlık veren kişiler ve asayişe yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

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