Son Dakika Haberleri: Vatandaşların kalp masajı yaptığı sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Vatandaşların kalp masajı yaptığı sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaşların kalp masajı yaptığı sürücü hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Eceler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Zonguldak istikametine seyir halinde olan Gürsel Obay (51) yönetimindeki 67 AH 309 plakalı otomobil, Obay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat yolun sağında bulunan duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Gürsel Obay'ın yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. İhbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan ve ağır yaralanan Obay'a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kalbi duran sürücüye kalp masajı yapan vatandaşlar hayata döndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, kalbi duran Gürsel Obay'ı hayata döndürmek için kalp masajına devam etti. Sürücü Gürsel Obay, ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Obay'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:28 Kaynak: İHA
Ankara, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 21:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşların kalp masajı yaptığı sürücü hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]